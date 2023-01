Onze tv-tips: een ontvoering, een wonderkamer en twee uur muziek

Ramsey Nasrs Wunderkamer

NPO2, wo, 22.10u

Van oorsprong is een wunderkammer een manier om de wereld te verzamelen en categoriseren. Ramsey Nasr heeft thuis een bonte kunstverzameling. We zien hoe hij orde schept tussen de vele encyclopedieën, natuurprenten, korstmossen en vlinders in zijn collectie om onze geschiedenis beter te begrijpen. Ook gaat hij na hoe verschillende natuuronderzoekers vroeger te werk gingen. (tove)

Girl, taken

Canvas, wo, 23.10u

Na haar geboorte wordt de pasgeboren Zephany ontvoerd uit een ziekenhuis in Kaapstad. 17 jaar lang zoeken de ouders naar hun dochter, zonder succes. In 2015 merken medeleerlingen van hun jongste dochter Cassidy op dat leerlinge Miche op haar lijkt. DNA-onderzoek bevestigt dat het om Zephany gaat. Maar Miche besluit om bij haar ontvoerders te blijven. Een documentaire die grote indruk maakt. (tove)

Muziekfeest van het jaar 2022

NPO3, wo, 21.15u

Voor de liefhebbers van populaire nederpop, kroeghits, mooie ballades, bijzondere duetten en verrassende optredens. Vanuit de concerthal Ziggo Dome in Amsterdam krijg je twee uur lang hits uit Nederland, en dat alles mooi verpakt in een spetterende muzikale show. Met op de gastenlijst bekende namen als Jan Smit, Emma Heesters, Paul de Leeuw en Jeroen Van der Boom. (tove)