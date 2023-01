Pechvogel Arno Claeys moet stage in Spanje al verlaten met pijnlijke rechterknie: “Dat er geen duidelijkheid is, begint zwaar te wegen”

Woensdag verlaat Claeys de stage van Team Flanders Baloise. Een dag later is er een consultatie bij dokter Toon Claes in Herentals. “Hopelijk heb ik na donderdag opnieuw perspectief en kan ik vooruitdenken.” — © Getty Images

Gentenaar Arno Claeys (22) loopt er wat mistroostig bij. Nu hij eindelijk de poort naar de profs heeft open gebeukt, speelt zijn rechterknie op. Consultaties bij verschillende sportartsen leverden niet het gewenste resultaat op. Woensdag verlaat Claeys de stage van Team Flanders Baloise. Een dag later is er een consultatie bij dokter Toon Claes in Herentals.

Na Parijs-Tours liet de jongere broer van oud-prof Dimitri de fiets vier weken aan de kant. “Na een paar mountainbiketochtjes begon de miserie al. We contacteerden sportartsen, specialisten en kinesisten. Ik deed verschillende oefeningen. Soms ging het wat beter, maar steeds weer keerde de pijn terug. Na enkele goede behandelingen was ik in december even in Spanje om te trainen. In het begin ging het redelijk goed, maar snel stak het probleem opnieuw de kop op. Hopelijk krijg ik donderdag van dokter Toon Claes de duidelijkheid die ik tot nu toe mis. De verdeeldheid is groot tot nu toe. Iedereen heeft een mening, maar geen pasklare diagnose”, zucht Claeys.

“Ik heb tien jaar gevoetbald, maar daar ligt niet de reden van het probleem. Het kan dat een aangeboren afwijking aan de heup aan de basis ligt van mijn problemen. Een botverdikking, kamheup genoemd, zou de boosdoener zijn en de reden voor de blessures aan mijn rechterbeen. In het slechtste geval wachten me een operatie aan mijn knie en mijn heup, maar uiteraard hoop ik dat het niet zover komt. Stiekem hoop ik erop dat ik snel in competitie kan komen, maar ik weet niet of dat realistisch is. Anderzijds weet ik dit alles nu ook te relativeren na wat er met mijn schoonbroer Bjorg Lambrecht gebeurde in Polen. Dat is onomkeerbaar. Stelt dokter Toon Claes vast dat er echt een groot probleem is, dan bestaat de kans dat ik de handdoek moet gooien, maar die gedachte duwen we ver voor ons uit.”

Solidariteit

Claeys zou beginnen in Mallorca, maar dat gaat niet door. “Doelen kan ik me in de gegeven omstandigheden niet stellen. Het is een droom om de Omloop Het Nieuwsblad te rijden. De start in ’t Kuipke ligt op drie kilometer van mijn deur. De Ronde passeert door Knesselare, thuishaven van mijn vriendin Britt, dat ook Dorp van de Ronde is. Ook in die koers was ik er graag bij geweest. Voor mij is dit een bijzonder vervelende situatie. Wanneer je een griep opscharrelt of iets breekt, weet je dat er een weg terug is. Die luxe heb ik voorlopig niet.”

“Gelukkig kan ik op veel begrip van de ploegleiding rekenen en is er solidariteit bij de ploegmaats. Sommigen weten wat het is om in onzekerheid te leven na een blessure. Het kan ieder van ons overkomen. Mijn kamergenoot Aaron Van Poucke kende ook al wat tegenslagen en is voor mij een grote steun. Hopelijk heb ik na donderdag opnieuw perspectief en kan ik vooruitdenken. Ik wil immers graag wat terugdoen voor de ploeg die me het vertrouwen schonk.”