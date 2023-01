Michael Smith viert wereldtitel darts met aankoop van... een stier: “Hij zal Ferdinand heten”

Michael Smith (32) wil zijn bijnaam alle eer aan doen. “Bully Boy” werd vorige week wereldkampioen darts en wil nu een stier aankopen. “Ik had het mijn kinderen beloofd. We zullen hem Ferdinand noemen.”

Na twee verloren WK-finales was het vorige week eindelijk prijs voor de Brit Michael Smith. Hij klopte op het WK darts topfavoriet Michael van Gerwen met 7-4 en kroonde zich tot de nieuwe wereldkampioen. Hij zorgde voor nog meer sensatie door in die finale een ninedarter te gooien.

Smith geniet in Saint Helens nog steeds na van zijn titel, samen met echtgenote Dagmara en hun zonen, Michael Jr en Kasper, en wil nu… een stier aankopen. Het zit zo: zijn bijnaam is Bully Boy. Die kreeg hij toen hij op zijn vijftiende hielp op een boerderij. Hij moest stierenkafjes vastbinden, maar dat lukte niet zo goed. Maar op zijn eigen manier deed hij het en de boer bedacht zo zijn bijnaam Bully Boy.

Smith heeft bij hem thuis nu een pak dieren lopen: ganzen, kippen, zwanen, eenden, kalkoenen,... Noem maar op. Ze hebben ook twee honden en een aantal paarden. En daar komt nu een stier bij. ‘Ik heb gezegd dat als ik het wereldkampioenschap win, ik een stier koop voor in mijn tuin”, vertelt Smith in The Sun.”Hij zal Ferdinand heten, zoals in de film. Mijn kinderen vinden die leuk. Hij was de enige die het stierenvechten heeft overleefd en de matador heeft verslagen.”

De aankoop van Ferdinand mag ook wat kosten. Smith verdiende dit jaar maar liefst 1,4 miljoen euro kaan prijzengeld en heeft daarnaast ook een aantal sponsorcontracten en inkomsten uit merchandising.