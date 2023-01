Autopsie bevestigt: 11-jarig meisje werd dodelijk getroffen door kogel, vermoedelijk oorlogsmunitie

Bij de schietpartij kwam maandagavond een elfjarig meisje om het leven en raakten haar 58-jarige vader en twee zussen van 13 en 18 jaar lichtgewond. De garagepoort van de woning werd beschoten en het parket vond er kogelhulzen, vermoedelijk gaat het om oorlogsmunitie.

Er werd maandagavond nog een onderzoeksrechter gevorderd voor moord en poging tot moord. Dinsdagnamiddag laat het parket weten dat de autopsie bevestigt dat het 11-jarige meisje “dodelijk getroffen werd door een kogel.”

“Wat zich gisterenavond in Merksem heeft afgespeeld, is het meest afschuwelijke scenario dat wij ons konden voorstellen”, zegt procureur des Konings Franky De Keyzer. “Een meisje van amper 11 dat uiteraard niets te maken heeft met een crimineel milieu, is het slachtoffer geworden van een narco-terrorisme dat we steeds driester hebben zien worden. We hebben daar ook al meermaals op allerlei fora voor gewaarschuwd vanuit het parket. We zullen in deze zaak alles in het werk stellen om samen met de onderzoeksrechter, de federale gerechtelijke politie en PZ Antwerpen de verantwoordelijken voor deze verschrikkelijke feiten op te sporen en te vervolgen. We gaan niet toestaan dat dit het nieuwe normaal wordt. Dit mag en kan niet onbestraft blijven.”

Adres onbekend

Het adres waar de feiten hebben plaatsgevonden is onbekend. “In deze fase van het onderzoek zijn er dan ook geen aanwijzingen dat de bewoners van het getroffen pand zelf betrokken zouden zijn bij drugshandel”, aldus nog het parket. “De link met het drugsmilieu maakt voorwerp uit van verder onderzoek, dat zal worden gevoerd door Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Antwerpen onder leiding van de onderzoeksrechter.”

Het parket en de politie roepen getuigen daarom op om zich te melden bij de politie. “Ook mensen die beschikken over privécamerabeelden in de ruime omgeving van de Nieuwdreef kunnen dat melden bij de politie. Het gaat om beelden of getuigenissen tussen 18 en 19 uur op maandagavond 9 januari 2023.” Een melding doen kan op het gratis nummer 0800-30.300 of via mail op opsporingen@police.belgium.eu.