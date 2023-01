Jirne Wagemans mag eind januari naar het WK voor U18 in Bulgarije en in februari naar het WK senioren in Zuid-Afrika. — © Raymond Lemmens

Bodychecks, blauwe plekken en pucks die tegen je knallen aan meer dan 100 kilometer per uur. Daar kijkt Jirne Wagemans (16) al lang niet meer van op. De Hoeseltse jongedame speelt immers wekelijks bij de heren van Haskey Hasselt in Divisie 1. Recent kreeg ze uitnodigingen voor het WK U18 in Bulgarije en het WK senioren in Zuid-Afrika in de bus.