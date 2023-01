Moeder van doodgeschoten meisje in Merksem (11): “Een moederhart kan veel aan, maar deze pijn is ondragelijk”

De moeder van het 11-jarige meisje dat in Merksem werd doodgeschoten maandagavond heeft op sociale media een bericht verspreid waarin ze iedereen bedankt voor de steun, begrip en medeleven. “De pijn is ondraaglijk.”

Via sociale media verspreidt de mama van de 11-jarige F. een emotionele boodschap nadat haar dochter maandagavond doodgeschoten werd in Merksem. In het bericht bedankt ze iedereen voor het medeleven, steun en begrip. Ze krijgt heel veel berichtjes, maar schrijft momenteel niet in staat te zijn om die allemaal te beantwoorden. “Een moederhart kan veel aan, maar deze pijn is ondraaglijk”, schrijft ze. Ze begon haar bericht ook met de woorden: Inalilahi wa ina lilahi rajioun. (Wij behoren tot Allah en tot de Levenden zullen wij terugkeren.)

© mama van de 11-jarige F

Bij de schietpartij raakten haar 58-jarige vader en twee zussen van 13 en 18 jaar lichtgewond. De garagepoort van de woning werd beschoten en het parket vond er kogelhulzen, vermoedelijk gaat het om oorlogsmunitie. Er werd ondertussen ook een onderzoeksrechter gevorderd voor moord en poging tot moord, laat het parket weten.

(sgg)