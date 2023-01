Vijf dode, 10 gewonde en 25 vermiste schapen bij herder op ’t Sonnis

Dinsdag rond 1 uur ’s ochtends staat de politie voor de deur van de schaapherder. “Dat er van onze schapen op de Kazernelaan in Helchteren liepen. Of we ze konden gaan vangen. Buiten zagen we op een perceel vlakbij de boerderij drie dode schapen liggen en wisten we hoe laat het was. Rond 4 uur hadden we een 25-tal schapen terug naar hier gedreven. Een heel karwei want na een wolvenaanval is dat niet simpel. Die dieren zijn dan helemaal de kluts kwijt.”

Vijf schapen zijn dood. — © Dick Demey

Jagen

Dinsdag in de voormiddag was duidelijk zichtbaar hoe de wolven hadden huisgehouden. “Ze zijn volgens mij over de draad gesprongen. En dan hebben ze de schapen eruit gejaagd. Alleen de onderste draad hing nog. De rest was kapotgelopen door de schapen die zich snel uit de voeten wilden maken. Ergens onderweg is de kudde in twee gesplitst. Een deel richting Kazernelaan, de rest naar het militair domein. Net of ze een voedselvoorraadje voor enkele weken wilden aanleggen op hun domein. Want we zijn nog altijd een 25-tal schapen kwijt. Eentje is intussen terecht. Militairen hebben er eentje dood teruggevonden.”

Hond

Johan Schouteden heeft normaal ook een kudde beschermingshond tussen zijn schapen lopen. “Maar die was precies maandagavond naar huis komen lopen. Omdat de dieren vlakbij stonden, lieten we het maar zo. Alsof die wolven het geroken hebben. De dierenarts liet dinsdag nog een schaap inslapen omdat de verwondingen te groot waren. In totaal zijn er nu 5 dode dieren. Nog eens tien dieren dienden verzorgd te worden. En dan die 25 vermiste dieren. Ik ben er niet gerust meer in. Ook al zeggen specialisten dat wolven niet over een omheining springen, ben ik er heilig van overtuigd dat ze het wel doen. Ik zie geen andere verklaring hoe ze anders binnen het raster zijn geraakt. Daar staat zo’n 8.500 Volt op. “

Raster

Jeroen Denaeghel: “Zo’n mobiel raster hoort wolfproof te zijn, maar dan moet het wel volgens de regels van de kunst aangebracht zijn en ook correct onderhouden worden. Onze boswachter heeft de betrokken herder op onze domeinen al een paar keer aangesproken dat zijn wolfwerende omheining gebreken vertoonde. Soms stond de stroom gewoon uit. Nu de aanvallen op privéterrein plaatsvonden was die controle er door onze experten niet. We gaan proberen te achterhalen wat hier fout is gelopen. We hebben aangeboden om het Wolf Fencing Team ter plaatse te sturen om de nodige vaststelling te doen.” Bij ANB blijven ze er nog steeds rotsvast van overtuigd dat wolfwerende omheiningen werken. “Een wolf kan niet zomaar 8000 Volt trotseren.”

© Dick Demey

