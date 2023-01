Zeven everzwijnen geschoten bij drukjacht in De Kevie: “Populatie onder controle houden”

Dinsdagmorgen is tussen het centrum van Tongeren en Mal, in de omgeving van de Kevie, een stille drukjacht georganiseerd om de everzwijnpopulatie onder controle te krijgen. Er werden uiteindelijk zeven evers neergeschoten.

Omdat de everzwijnpopulatie te groot is geworden en omdat de schade voor natuur, landbouw en omgeving te groot dreigt te worden, werd er dinsdagvoormiddag in natuurgebied De Kevie een stille drukjacht georganiseerd. “Om de populatie opnieuw op een aanvaardbaar niveau te brengen, beslisten we samen met de wildbeheereenheid Jekervallei, Natuurpunt, Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid en Bedrijfsgilde Tongeren een stille drukjacht te organiseren. Aan deze beslissing ging een heel traject vooraf. De situatie werd grondig geïnventariseerd en diverse preventieve maatregelen werden ingezet, zoals rasters langs landbouwpercelen en tuinen”, verduidelijkt milieuschepen Patrick Jans.

Het wild werd voorzichtig in beweging gebracht door 22 vrijwilligers, zogenaamde ‘trackers’ die door het gebied wandelden. De dieren werden niet opgejaagd of opgedreven door de rustige manier van tracken en de gerichte spreiding van de jagers, waardoor de verstoring tot een minimum werd herleid. In totaal werden 7 everzwijnen geschoten. “Dankzij dergelijke drukjacht kan de populatiegrootte onder controle gehouden worden. Een evaluatie achteraf zal duidelijk maken of deze aanpak het aantal in evenwicht bracht en de everzwijnschade deed afnemen. Tegelijk zullen de verschillende partners en de grondgebruikers in de omgeving samen onderzoeken hoe ze verder kunnen inzetten op preventieve maatregelen om schade te voorkomen”, besluit burgemeester Patrick Dewael. (diro)