Met deze jurken wil Chayenne Van Aarle opvallen tijdens Miss Universe

Op 14 januari vindt in het Amerikaanse New Orleans de verkiezing van Miss Universe plaats. Onze driekleur wordt verdedigd door ’s lands mooiste Chayenne Van Aarle (23), en wij tonen alvast de outfits waarin ze indruk wil maken.

Het meest opvallende stuk is het ‘nationaal kostuum’ van Chayenne. Zeker in de stad van het wereldberoemde Mardi Gras, de apotheose van het al even wereldberoemde carnavalsfeest aldaar. De outfit werd ontworpen door de Naamse Roman Vandycke en springt in het oog door de lampjes die erin zijn verwerkt.

Daarmee wil Chayenne bovendien een boodschap uitdragen: “Het is onnodig dat ons land vanuit de ruimte wordt herkend door de vele lichtjes. Zeker in tijden van oorlog, klimaatverandering en met de stijgende energieprijzen in het achterhoofd. Ook al worden door onze overheid al veel inspanningen geleverd, we moeten erop blijven letten en blijven besparen”, zegt ze.

© Christelle Verstraete

De cape die de kandidates dragen tijdens het bikinidefilé mochten ze dan weer laten beschilderen door een kunstenaar uit eigen land. Chayenne koos voor Denis De Gloire uit Waregem, die inzette op kleurgebruik. Het ontwerp toont dat “je moet leven zonder grenzen en alles moet proberen zonder spijt”. Het moet ook Chayennes veelzijdigheid benadrukken en hoe ze zich ondanks de kritiek die over haar heen werd uitgestort, bleef wentelen in positiviteit.

© Christelle Verstraete

De catwalk tijdens Miss Universe zal gebeuren in een van de twee avondjurken van Atelier ExC – van ontwerpster Ebru Sari – uit Gent, dat al een tijdlang met het comité achter Miss België samenwerkt.

© Christelle Verstraete