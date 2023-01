Trucker die Movistar-renner met revolver molesteerde voorgeleid, maar Sosa moet zichzelf ook verantwoorden na trainingsincident

Het hachelijk avontuur dat Ivan Ramiro Sosa vorige week op training bij hem thuis in Colombia meemaakte, krijgt nog een staartje. Zowel de 25-jarige prof van Movistar als de vrachtwagenchauffeur die Sosa na een trainingsincident blesseerde, worden voorgeleid.

De scrimmage ontstond toen de truckbestuurder een gevaarlijk manoeuvre uithaalde en daarmee Sosa op training de pas afsneed. Volgens de Colombiaanse politie gooide de renner water en uiteindelijk een steen voor de voorruit van de camion. De chauffeur werd kort nadien aangehouden en gaf zijn revolver, waarvoor hij een vergunning had, af aan de politie.

Het was de Colombiaanse krant El Tiempo die donderdagavond het nieuws bracht dat een truckchauffeur de eindwinnaar van de Ronde van Langkawi wat rake klappen toediende met het handvat van een revolver. Sosa is ondertussen uit het ziekenhuis ontslagen nadat de blessure aan de kin werd behandeld. In principe rijdt hij de Ronde van San Juan die op 22 januari begint. (hc)