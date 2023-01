Limburgse topper in 2B, maar zowel Hades als Tongeren zijn “niet klaar voor promotie”

Hades won vorig weekend voor de zevende wedstrijd op rij, Tongeren (rechts) is ook al zeven matchen op rij ongeslagen. Vanavond staan beide ploegen tegenover elkaar. — © mpics

Nummer één tegen nummer drie. Zeven zeges op rij versus zeven ongeslagen matchen op rij. Hades-Tongeren is woensdagavond (20.00u) dé topper tussen de twee ploegen-in-bloedvorm van tweede afdeling VV B. “Maar voor promotie zijn we niet klaar. Daarvoor zijn de licentievoorwaarden veel te streng”, klinkt het bij de tenoren van 2B voor hun onderlinge clash in Kiewit. Drie pertinente vragen.