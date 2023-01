Hades-Tongeren is de blikvanger van de midweekspeeldag. Hasselt speelt straks op het C-veld van RWDM, Termien geeft alle Genkenaars gratis toegang en in de provinciale reeksen staan ook nog eens tien matchen geprogrammeerd. Lees hier alles over de inhaalwedstrijden in de Limburgse voetbalreeksen van dinsdag- en woensdagavond.