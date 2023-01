Gedaan met ‘hygge’, het Deense ‘koselig’ bezorgt je een cosy climax

Het Deense ‘hygge’ kennen we intussen allemaal: de term staat voor een knusse en warme sfeer met de klemtoon op sereniteit. Maar heb je al van koselig gehoord? Dat is de Noorse visie op dat soort levensstijl, maar dan met een iets bredere focus.

Bij wie aan ‘hygge’ denkt, flitst bijna volautomatisch een Pinterest-beeld van een crèmekleurige living of slaapkamer door het hoofd. Er staan houten meubels in, over sommige stuks hangt een gebreid deken en op de vloer ligt het obligatoire schapenvachtje. De oorspronkelijke haard is versierd met kaarsen in nog meer beigetinten en misschien gezellig verlicht met warmgele lampjes. Rommel? Nergens te bespeuren. Deze stijl ademt rust en zou je stress doen wegebben.

Over naar Noorwegen. Daar hebben ze hetzelfde doel voor ogen, maar pakken ze het anders aan, met ‘koselig’. Net als bij ‘hygge’ zijn kaarsen, kussens en dekens een vaste waarde, maar de idee erachter gaat minder om de attributen in de ruimte en des te meer om de totale sfeer die je creëert.

Onder meer ontspannende muziek, eenvoudige maar lekkere maaltijden, warme drankjes, goed gezelschap, gezelschapsspellen en alle technologie buiten handbereik brengen je volgens de Noren naar een cosy climax. Vergelijk het met binnenkomen in een chalet na een wandel-, fiets-, of skitocht en al je zintuigen ter plekke op een bewuste manier te verwennen. Of met vrienden optrommelen, samen in de zetel ploffen en een serie bingen met een warme kop thee in de handen.