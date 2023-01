Bernd Hollerbach voor bekerclash tegen Zulte Waregem: “Ik weet wie een penalty zal trappen als het zover komt”

STVV kan woensdagavond voor het eerst in twintig jaar nog eens doorstoten tot de halve finale van de Beker van België. Dan moet het wel voorbij Zulte Waregem. “Ik schat de kansen op fiftyfifty”, blikte Bernd Hollerbach op zijn persconferentie vooruit op de bekerclash in West-Vlaanderen.

“De beker is iets totaal anders dan de competitie”, zo opende Hollerbach zijn persconferentie. “In de beker is het alles of niets: champagne of water. Dat heeft zijn charme. Wij gaan deze wedstrijd alvast met vertrouwen tegemoet. Na de voorbije wedstrijden heerst er een positieve dynamiek in ons elftal. Het komt ook niet vaak voor dat Sint-Truiden zo ver geraakt in de beker. Nu we in die kwartfinale staan, willen we ook doorgaan tot het einde.”

Met een tegenstander die eveneens vertrouwen opdeed in haar laatste wedstrijd tegen KV Mechelen zou het wel eens een lange avond kunnen worden aan de Gaverbeek. “Verlengingen? Ik hou er rekening mee”, dacht ook Hollerbach. “Het komt erop aan om niet alle wissels te vroeg op te gebruiken. Of we op strafschoppen geoefend hebben? Niet speciaal. Dat doen we gedurende het seizoen al vaak genoeg aan het eind van de training. Ik weet dus wie een penalty zal trappen als het daarop aankomt.”

© BELGA

Vier wedstrijden op elf dagen

Het bekerduel van woensdagavond vormt ook het startschot van een bijzonder drukke periode voor de Kanaries, die vier wedstrijden op elf dagen tijd moeten afhaspelen. Hollerbach klaagt er niet over. “En de spelers ook niet”, grijnsde de Duitser. “Zij spelen liever wedstrijden dan mijn ‘shit trainings’ waarin ik ze laat afzien (lacht). Met zo’n druk wedstrijdschema blijven ze ook in het ritme. Zolang je genoeg kracht hebt in het elftal, is dat allemaal geen probleem. En kracht hebben we genoeg.”

Wie STVV niet hoeft te vrezen, is Christian Brüls. De draaischijf van de Kanaries trok vorige week de deur op Stayen achter zich dicht om voor Zulte Waregem te gaan voetballen. Maar een clausule in zijn contract zegt dat hij niet tegen zijn ex-club mag aantreden. “Natuurlijk had ik Christian liever nog wat langer bij ons gehad, maar eigenlijk verandert er niets voor mij”, aldus Hollerbach. “Ik focus nog altijd op onze eigen sterkte: de sterkte van het collectief. Ik geloof ook niet dat één speler het verschil maakt. Messi of Mbappé, die kunnen dat, ja. Maar dat zijn uitzonderingen.”