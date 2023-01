Remco Evenepoel vertrekt naar Argentinië en neemt afscheid van Oumi: “Tot volgende maand”

Remco Evenepoel begint zijn seizoen in de Ronde van San Juan, die van 22 januari tot 29 januari wordt gereden. Soudal-Quick Step vertrekt vandaag vanaf Schiphol naar Zuid-Amerika en dus nam de kopman afscheid van zijn echtgenote Oumi. “Het is de eerste keer sinds we hubby & wife zijn dat we voor zo’n lange periode afscheid moeten nemen”, schreef Oumi op Instagram, een bericht dat Evenepoel deelde. “Tot volgende maand, veel succes in Argentinië.”

Evenepoel en Oumi trouwen begin oktober 2022 en verhuisden naar het Spaanse Calpe, onder meer om meer tijd samen door te kunnen brengen terwijl Evenepoel er in ideale omstandigheden kan trainen. Maar met de afreis naar Argentinië is die lange periode samen voorbij en is het seizoen 2023 voor Evenepoel definitief van start gegaan.

Evenepoel maakte in 2019 zijn profdebuut in de Ronde van San Juan. Ook een jaar later stond hij er aan de start en won hij de wedstrijd. Na twee jaar afwezigheid als gevolg van corona wordt de wedstrijd opnieuw georganiseerd en dus opnieuw met Evenepoel.

Onze landgenoot zal in het Zuid-Amerikaanse land onder meer moeten afrekenen met een sterke delegatie van Ineos-Grenadiers onder leiding van Egan Bernal. Evenepoel start in Argentinië zijn voorbereiding op zijn twee hoofddoelen van de eerste helft van het seizoen: Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Italië.

Bij het krijgen van de Trofee voor Sportverdienste eind december bikte hij vooruit op zijn start in Zuid-Amerika. “Het is een vrij relaxte koers om te beginnen. Het is er goed weer, het is een veilige koers en vooral een leuke locatie om de eerst race van 2023 af te werken. Ik heb er mooie herinneringen. En misschien is het wel goed dat Argentinië wereldkampioen is geworden. Dan hangt er in ieder geval een positieve sfeer.”