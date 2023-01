Gianni Bruno op zijn hoede voor Zulte Waregem: “Onze overwinningen in de competitie zijn van geen tel”

Als speler van AA Gent zat hij vorig jaar in de tribune van de Heizel toen de Buffalo’s er Anderlecht versloegen na strafschoppen. Maar zelf een bekerfinale spelen lukte Gianni Bruno nog niet. “Ik wil daarom zo ver mogelijk geraken met STVV. Waarom niet tot in de finale? Ik geloof erin”, spreekt de topschutter van de Kanaries aan de vooravond van de kwartfinale tegen zijn ex-club Zulte Waregem.

De Kanaries versloegen twee weken geleden Zulte Waregem in hun laatste thuiswedstrijd van 2022. Maar uit die partij mogen we volgens Gianni Bruno niet te veel conclusies trekken. “In de competitie wonnen we twee keer tegen Zulte Waregem, maar speelden we ook telkens 70 minuten met een mannetje meer”, klinkt het fijntjes. “Een bekerwedstrijd is ook niet te vergelijken met een competitiewedstrijd. Bovendien heeft Zulte Waregem vertrouwen getankt tegen KV Mechelen. Ik verwacht dus een lastige avond.”

Bruno (r) in duel met Rommens tijdens de laatste thuiswedstrijd van STVV tegen Zulte Waregem. Toen wonnen de Kanaries met 2-0. — © BELGA

Bekend terrein

Aan de Gaverbeek komt Bruno woensdagavond op bekend terrein, want de Luikenaar speelde tussen 2018 en 2020 in het shirt van Essevee. Op die twee seizoenen tijd trof hij maar liefst 32 keer raak. “Ik heb mooie momenten meegemaakt in Waregem, ik heb er zelfs nog een appartement”, knikt de 31-jarige spits. “Ik zal ongetwijfeld veel bekend volk tegen het lijf lopen. Maar woensdagavond zijn we voor even geen vrienden. We willen absoluut doorstoten. Er zit een goede dynamiek in ons elftal en we zitten vol vertrouwen na onze sterke reeks.”

Bruno zag vorige week zijn maatje Christian Brüls verkassen naar Zulte Waregem. Het vertrek van de sterkhouder liet zich vrijdag op Standard al danig voelen bij de Kanaries. “Christian is een speler die moeilijk te vervangen is”, knikt Bruno. “Hij was een belangrijke speler die voor de aansluiting zorgde tussen verdediging en aanval. Jammer voor ons dat hij vertrokken is, maar dat hoort bij het voetbal. Gelukkig staan er enkele jongeren klaar om hun kans te grijpen. En wie weet komt er nog wel versterking bij tijdens deze transferperiode?”