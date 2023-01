Nederlandse Universiteit gaat eredoctoraat aan Marc Van Ranst uitreiken

Marc Van Ranst is een van de zeven gelukkigen die een eredoctoraat van de Nederlandse Radboud Universiteit mogen ontvangen. Op 17 oktober, de jaarlijkse Diesviering, reikt de universiteit de titels uit. Dit jaar is het een bijzonder jaar aangezien de instelling haar honderdste verjaardag viert.

Elk jaar reikt de universiteit een of meerdere eredoctoraten uit, maar ter ere van de honderdste verjaardag krijgen alle zeven faculteiten de kans om hun eigen gekozen kandidaat te lauweren. De ontvangers zijn uitgekozen met oog op de Radboud-lustrumgedachte van ‘betekenis’.

“De aanstaande eredoctors hebben zich ieder op hun eigen manier ingespannen om hun vakgebied op een hoger plan te brengen en daarmee de wereld mooier te maken. Ze vervullen daarom belangrijke voorbeeldfuncties voor anderen zowel binnen als buiten hun vakgebieden”, aldus Radboud die tot de Nederlandse topuniversiteiten behoort.

“Moedige rol”

Van Ranst wordt beloond voor zijn rol als viroloog tijdens de coronapandemie. “Van Ranst verdient het eredoctoraat vanwege zijn moedige rol in het propageren van op wetenschap gebaseerde adviezen en standpunten tijdens de coronacrisis. Daarmee is hij een belangrijk voorbeeld van een geëngageerde wetenschapper die een ‘significant impact’ heeft. Hij is een boegbeeld voor de wetenschap”, klinkt het.

Naast Van Ranst zullen onder andere politiek filosoof en Harvard-hoogleraar Michael Sandel, CERN-directeur en boegbeeld van de deeltjesfysica Fabiola Gianotti en onderwijs- en diversiteitsexperte Sandra Graham een eredoctoraat overhandigd krijgen.