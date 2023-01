De Mévius pakt nipt naast etappezege in Dakar, maar vergroot voorsprong in stand

Bij de prototypes SSV’s T3 heeft Guillaume de Mévius (OT3) nipt naast zijn tweede etappezege in de Dakar gegrepen. De Belg was twee seconden langzamer dan de Argentijn David Zille (Can Am). Mitchell Guthrie (Red Bull Off-Road) eindigde als derde op twaalf seconden. Austin Jones (Red Bull Off-Road) verloor 9’26”. In de stand blijft De Mévius leider en loopt hij iets uit op Jones die tweede blijft. De kloof tussen beiden bedraagt nu 12’43”.