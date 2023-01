Wouter Vrancken blikt vooruit op bekerclash: “Ook Antwerp zal liever geen verlengingen spelen”

De Genkse coach staat met zijn spelers voor de tweede wedstrijd in twaalf dagen. “Met slechts twee rustdagen tussen elke match, moet je de voorbereiding anders aanpakken”, aldus Vrancken. “Je raakt bepaalde tactische zaken even aan op het oefenveld maar werkt iets meer met beelden. Gelukkig is elke speler na een half jaar mee met onze grote principes. Het is ook moeilijk om de bankzitters fysiek te belasten twee dagen voor een match, daarom krijgen zij een extra training na afloop van de wedstrijd. Of we liefst verlengingen willen vermijden? Natuurlijk maar dat zal ook voor Antwerp gelden.”

Lessen na Club

Vrancken was enorm tevreden over de manier waarop zijn spelers lessen hadden getrokken uit de nederlaag in Kortrijk. Dinsdag gingen ze met de werkpunten van de match tegen Club Brugge aan de slag. Vooral de manier waarop de bezoekers na rust twee keer moederziel alleen voor doel kwamen, werd extra belicht. “Dan bespreken we in eerste instantie met spelers individueel de beslissingen, die ze namen in die situaties. Waarom ze dat deden en hoe ze het in de toekomst zouden aanpakken? Dat alles moet voorkomen dat ze een volgende keer gaan twijfelen. Want twijfel is onze grootste tegenstander.”

Tegen Antwerp wacht Genk opnieuw een sterke tegenstrever. “Een goeie ploeg met heel veel individuele kwaliteiten”, zegt Vrancken. “Zij hebben heel veel middelen uitgetrokken om zich te versterken. Antwerp speelde de afgelopen wedstrijden iets anders dan in ons onderling duel in de competitie, met een centrale rol voor Stengs. Maar de principes van Mark van Bommel blijven natuurlijk dezelfde. Wij geloven in onze kwaliteiten en willen dolgraag naar de halve finales. Daarbij kan de steun van onze supporters - dinsdagmiddag waren bijna 11.000 tickets verkocht, woensdag blijven de loketten dicht - opnieuw de doorslag geven.”

Ziekenboeg leeg

Op de geblesseerden Galarza, Oyen en Abid na, is iedereen paraat bij KRC Genk. Na Preciado herstelde ook Ouattara op één dag van een griepaanval, hij trainde al met de groep. Vrancken selecteerde daarop een ruime kern van 22 spelers, de 21 van tegen Club plus de herstelde Preciado. (mg)