Plopsaland De Panne verhoogt opnieuw prijzen: zo veel betaal je voor bezoekje aan pretpark

Plopsaland De Panne heeft opnieuw de prijzen opgeslagen. Al wie groter is dan één meter, op senioren en mensen met een beperking na, betaalt 48,5 euro. “Wat we doorrekenen is een noodzaak, niet om extra centjes te verdienen. We kunnen simpelweg niet anders”, aldus marketingdirecteur Sebastien Momerency.

Een bezoekje aan pretpark Plopsaland in De Panne kost sinds kort meer. Het pretpark heeft opnieuw de prijzen opgeslagen. Al wie groter is dan één meter, op senioren en mensen met een beperking na, betaalt 48,5 euro. “Ik hoef niet uit te leggen dat alles duurder is geworden het afgelopen jaar”, aldus commercieel directeur Sebastien Momerency. “We voelen het overal: stijgende energiekosten en verhoogde loonkosten door de index. We zijn genoodzaakt om de prijzen in het park ook te verhogen, want daar gaan we mee met de prijzen van de leveranciers. En die prijzen zijn uiteraard ook gestegen door de inflatie.”

Ook de parking en een abonnement worden duurder. “De prijs voor een parkeerplek stijgt van 12,5 euro naar 15 euro. We gaan er van uit dat veel mensen ook de trein en tram kunnen nemen, die halt houden aan het park. De prijs voor een abonnement hebben we opgeslagen van 99 euro naar 110 euro. Wat we doorrekenen is een noodzaak, niet om extra centjes te verdienen. We kunnen simpelweg niet anders”, zegt Sebastien Momerency.

Nog stijgingen op komst?

Het valt nog af te wachten of het bij de enige prijsstijging van dit jaar zal blijven. “Ook vorig jaar hebben we verschillende prijsstijgingen doorgemaakt. Als alles 10 procent duurder wordt tegen de zomer, moeten we misschien alles herbekijken. Maar daar zijn we voor alle duidelijkheid geen voorstander van. We willen zo veel mogelijk mensen bereiken en een onvergetelijke dag bezorgen. Daarom doen we ook regelmatig voordeelacties. Voor wie het financieel echt moeilijk heeft, is er ook nog altijd het project ‘Iedereen verdient vakantie’ van de Vlaamse Overheid, waar we aan meewerken.”