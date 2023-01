Zanevska na zege tegen Elise Mertens: “Wist dat ik kans maakte als ik overtuigend speelde”

“Ik denk dat ik een goed tennisniveau haalde en veel mentale kracht toonde op de belangrijke momenten”, aldus Zanevska. “Het was een beetje speciaal om tegen Elise te spelen omdat we elkaar vrij goed kennen. Dat maakt het soms lastig. Maar ik ging het veld op zonder enige druk, want ik had niets te verliezen. Ik denk dat de verwachtingen voor haar anders waren, ze heeft hier immers al twee titels gewonnen en was tweede reekshoofd. Ik wist dat als ik overtuigend speelde, ik een mooie kans maakte om te winnen. En zo geschiedde, zelfs toen ze aan het einde van de wedstrijd aanklampte.”

In de achtste finales speelt de in Oekraïne geboren Belgische tegen de Amerikaanse Sofia Kenin (WTA 280). “Ik ken haar als persoon en weet uiteraard dat ze een Grand Slam heeft gewonnen, maar ben minder op de hoogte over haar tennis. Dus ik ga proberen haar spel te analyseren met mijn coach. Ik verwacht sowieso veel strijd, maar heb het goede gevoel beet. Ik bekijk het nogmaals vanuit het standpunt dat ik niets te verliezen heb. En als ik verlies, is dat niet het einde van de wereld. Er zijn momenteel veel ergere dingen”, besloot ze.

Ysaline Bonaventure — © AFP

Ook Bonaventure stoot door

Ook Ysaline Bonaventure (WTA 92) plaatste zich voor de tweede ronde in Hobart. Ze versloeg de Sloveense Tamara Zidansek (WTA 88) met 6-7 (2/7), 6-2 en 6-2 en trok zo de goeie lijn van vorige week door. Toen haalde ze in Auckland de halve finales.

“Het was niet zo’n eenvoudige wedstrijd”, reageerde ze. “Ik ga niet wegsteken dat ik een beetje vermoeid ben. De reis vanuit Auckland was lang. Ik voelde mij vandaag dus niet super op het terrein. Niettemin versierde ik een setbal in de eerste set maar kon die niet verzilveren. Ik geraakte er mentaal evenwel uit door mezelf in te prenten dat mijn spelniveau niet gaan vliegen was hoewel ik het vliegtuig had genomen”, lachte ze. “Ik ben dus heel blij dat ik de wedstrijd heb gewonnen.”

Bonaventure bracht haar zegeteller sinds 1 januari daarmee op zes. In de tweede ronde wacht de Amerikaanse Lauren Davis (WTA 84). Die klopte haar landgenote en vierde reekshoofd Sloane Stephens (WTA 36) met twee keer 6-2.

“Ik heb hard aan mijn opslag en forehand gewerkt tijdens de winteronderbreking want er is een mooie progressiemarge”, vervolgde ze. “En ik ben heel blij dat ik in dit seizoensbegin een reeksje kan neerzetten. Hopelijk kan ik deze vorm de komende maanden aanhouden. Davis ontmoette ik enkele jaren geleden al in Charleston, maar op gravel (6-4, 0-6, 6-2 verlies, red). Ze won makkelijk van Stephens en staat dus heel goed te spelen. Ik zal moeten aanklampen en hopelijk kan ik mijn niveau aanhouden.”