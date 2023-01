Zomertransfer Halil Akbunar trekt al na een half seizoen de deur dicht bij Westerlo en trekt naar Turkse tweedeklasser

LEES OOK. Nacer Chadli loodst Westerlo met vroege penaltygoal voorbij Cercle Brugge

De 29-jarige Akbunar kwam vorige zomer over van het Turkse Göztepe en werd voor één seizoen gehuurd met aankoopoptie. Het Kempens avontuur van de vinnige flankspeler is echter van korte duur. Akbunar bereikte een overeenkomst voor 3,5 jaar met de Turkse tweedeklasser Eyüpspor en stapt vandaag op het vliegtuig richting Turkije.

De terugkeer naar Turkije is opmerkelijk. In november gaf Akbunar nog aan dat hij vorige zomer een transfer naar Europa boven Turkse interesse verkoos omdat hij hier als voetballer makkelijker “mentale rust” kon vinden. Bovendien kwamen vorige maand zijn vrouw en dochters Ela (5) en Yaz (3) definitief over naar België. “Als mijn vrouw en kinderen het hier straks gewoon geraken, dan wil ik graag nog een paar jaar in Europa blijven”, zei Akbunar nog in november.

Een paar weken later lijkt de lokroep van het vaderland toch te groot. Met Eyüpspor kiest Akbunar voor de leider in de Turkse tweede klasse met enkele opvallende namen in de kleedkamer. Zo worden Alpaslan Özturk (ex-Beerschot en Standard), Stéphan Badji (ex-Anderlecht), Ryan Babel en 39-voudig Turks international Umut Bulut zijn toekomstige ploegmaats.

Akbunar kwam dit seizoen vijftien keer in actie voor Westerlo en was daarin goed voor drie doelpunten en vier assists. Zijn hoogtepunt beleefde hij op 11 september met de winning goal tegen Anderlecht.