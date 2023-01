Wil je dat je parfum langer meegaat? Dan denk je beter twee keer na over waar je hem bewaart

Mooie flesjes parfum etaleren in de badkamer creëert een chic boudoirgevoel, maar maak dat je dan uitsluitend met lege flacons werkt. Wie volle flesjes open en bloot in de ruimte zet, doet de kwaliteit van de geur achteruitgaan. “Het is me opgevallen dat niemand op Tiktok weet hoe je parfum op de juiste manier bewaart”, zegt ze in een filmpje waarin ze beelden van uitgestalde flesjes in verschillende badkamers bundelt.

De reden? Simpel: als je een douche neemt, creëer je stoom en temperatuurschommelingen. Daardoor bederft een delicate parfumsamenstelling sneller dan normaal. Bewaar je parfums steeds op een droge en donkere plek met een constante, koele temperatuur om jarenlang het beste uit de geur te halen. Dus liever in een afgesloten kast in je slaapkamer, keuken of kelder in plaats van in een vitrinekast, op een vensterbank of (badkamer)rek.