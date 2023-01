Twintiger gaat op rooftocht door Tongeren en pleegt zes inbraken: “Hij trekt zich niet veel aan van onze regels”

In de nacht van 19 op 20 september 2022 hield de Algerijnse man, die illegaal in Anderlecht verbleef, een rooftocht doorheen Tongeren. Onder invloed van alcohol en drugs pleegde hij zes inbraken in amper enkele uren tijd. Eerst sloeg hij zijn slag in een frituur door via het raam naar binnen te klimmen. Daar ging hij ervandoor met geld en een laptop. Vervolgens klom hij over de omheining van een tuin en brak hij binnen in een woning. Hij nam een smartwatch en een laptop mee.

De derde inbraak speelde zich af in een Tongerse winkel waar hij 5.000 euro, een EHBO-kistje en kleding meenam. Na de winkeldiefstal brak hij een raam van een garage stuk en stal hij de fiets en schoenen van de bewoner van het huis. Hij zette vervolgens zijn tocht verder naar een fietsenwinkel, sloeg ook daar een raam stuk maar zette het op een lopen toen het alarm afging. Toch hield het de man niet tegen om ook bij een andere fietsenwinkel langs te gaan en via de achterdeur een elektrische fiets en een paar schoenen te ontvreemden.

De ochtend na de inbraaktocht, wilde de man met al zijn gestolen spullen op de trein stappen. De conducteur vond dat verdacht en belde de politie die de man meteen heeft gearresteerd. De illegale man gaf de inbraken toe en verblijft sindsdien in de gevangenis van Lantin. “Hij trekt zich niet veel aan van onze regels”, stelde de Tongerse aanklager.

Effectieve celstraf

De rechter strafte de man met een celstraf van achttien maanden en een geldboete van 800 euro. “Hij voerde als het ware een rooftocht uit door op amper één nacht tijd verscheidene diefstallen te plegen. Hij streefde naar louter snel winstbejag en hield geen rekening met andermans eigendomsrechten. (…) Enkel een effectieve gevangenisstraf en geldboete vormen dan ook een gepaste reactie op de bewezen verklaarde feiten”, zo luidt het vonnis.