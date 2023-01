De Beckhams verkopen droomvilla op het Engelse platteland, maar dit vastgoed hebben ze nog achter de hand

Victoria en David Beckham gaan verhuizen. Het bekende koppel gaat hun miljoenenvilla op het Engelse platteland verkopen omdat ze naar eigen zeggen genoeg hebben van de verkeersoverlast. Maar gelukkig voor de Beckhams hoeven ze niet in alle haast op zoek naar een nieuw optrekje want hun vastgoedportolio is inmiddels opgelopen tot een waarde van bijna 83 miljoen euro. Een overzicht.

Zo’n 9 jaar geleden kochten de voormalige profvoetballer en de modeontwerpster hun droomvilla in de Cotswolds in Engeland. Niet in een of andere metropool, maar op het Engelse platteland om er in het weekend helemaal tot rust te komen. Althans, dat dachten ze. Want recent heeft het koppel beslist om de villa opnieuw te verkopen. De reden: te veel lawaai van Soho Farmhouse, een clubhuis dat regelmatig verhuurd wordt aan bekende gezichten. Vooral het af- en aanrijden van de vele auto’s zou het bekende koppel storen.

Hoewel ze het huis met enige tegenzin verkopen, is er ook goed nieuws: zelf betaalden ze zo’n 6,15 miljoen pond (omgerekend ongeveer 7 miljoen euro) voor de villa, 9 jaar later is de waarde verdubbeld. En terwijl ze op zoek gaan naar een nieuw optrekje, kunnen ze nog altijd terecht in een van hun andere exclusieve panden.

1. Villa in Londen, aangekocht voor 35,7 miljoen euro

In Holland Park, een van de meest exclusieve buurten van Londen, ligt de vaste uitvalsbasis van de Beckhams. Het koppel kocht de villa in 2013, net nadat David zijn voetbalschoenen aan de haak had gehangen. Het huis, dat 8 slaapkamers, 7 badkamers en een wellnessruimte telt, werd nadien nog grondig gerenoveerd, wat het prijskaartje doet oplopen tot 44,7 miljoen euro.

2. Villa in Dubai, aangekocht voor 1,47 miljoen euro

Een plek onder de zon, in dit geval op de kunstmatige Palm Jumeirah in Dubai. En ook hier kunnen we spreken van een meer dan rendabele investering. Het koppel kocht de villa in 2002 aan voor 1,47 miljoen euro. 21 jaar later is het huis nog steeds in hun bezit en zou de waarde gestegen zijn tot meer dan 8 miljoen euro. Het huis behoort strikt genomen nog steeds tot hun portfolio, ook al hebben ze het cadeau gedaan aan de ouders van Victoria.

3. Appartement in Dubai, aangekocht voor 4,5 miljoen euro

De Beckhams zijn zodanig onder de indruk van de Verenigde Arabische Emiraten dat ze er nog een optrekje hebben. Zo kocht het koppel een appartement in de Burj Khalifa, met zijn 828 meter de hoogste toren ter wereld.

4. Appartement in Miami, aangekocht voor 22,7 miljoen euro

Niet alleen de zon in Dubai maar ook die in Miami kon de bekende familie over de streep trekken. Amper twee jaar geleden kocht het gezin een appartement in het luxueuze One Thousand Museum-gebouw voor 22,7 miljoen euro. Met 5 slaapkamers, een zwembad en zelfs een helikopterplatform is het gebouw aangepast aan de eisen van de Beckhams.

5. Villa in de Cotswolds, aangekocht voor 7 miljoen euro

Momenteel is de rustieke villa in de Cotswolds nog steeds in hun bezit. Ze kochten het huis in 2016 met slechts een doel: rust. Helaas kregen ze niet wat ze hoopten en wordt de villa dus weer verkocht. Hoeveel de nieuwe eigenaar voor het huis, dat ondertussen verdubbelde in waarde, moet neertellen, is nog niet geweten.