KVG Bocholt-Bree viert nieuwjaar

Na twee jaar onderbreking door corona was het Parochiehuis van Bocholt mooi gevuld met bijna 80 leden van KVG. Na de verwelkoming door de voorzitter en het uitspreken van de nieuwjaarswensen, was het de beurt aan proost Remy om voor te gaan in een stemmige viering. Nadien volgde een viergangenmenu. Voor de plezierige noot zorgde tante die haar erfenis kwam uitdelen aan de aanwezige familie. Er werd afgesloten met koffie en een tombola.