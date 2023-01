Grote stroompanne in Antwerpen: winkels op Meir sluiten, mensen zitten vast in liften, Waaslandtunnel afgesloten

Een grote stroompanne zorgt dinsdagmiddag voor heel wat problemen in de Antwerpse binnenstad en in het district Merksem.

De lokale politie meldt dat de verkeerslichten op verschillende plaatsen niet werken, en vraagt chauffeurs om “je rijstijl (auto, fiets of step) aan te passen en hoffelijk te zijn.” Fluvius werkt aan een oplossing, klinkt het. Ook de Waaslandtunnel werd afgesloten voor alle verkeer, als gevolg van de stroompanne.

De Lijn laat weten dat het premetroverkeer stilligt – op de lijnen 8 en 10 onder de Turnhoutsebaan na. De getroffen premetrostations worden geëvacueerd, al werken de roltrappen en liften er uiteraard niet. Bovengronds rijden er nog wel trams.

Op verschillende plaatsen werken liften niet, de Antwerpse brandweer laat weten dat het “op verschillende plaatsen mensen uit de lift bevrijdt en brandalarmen controleert”.

Ook in het winkelcentrum Shopping Grand Bazar is de stroom uitgevallen op de bovenste verdieping, al werkt alles nog wel op het gelijkvloers. Verschillende winkels op de Meir en de Groenplaats zijn ook onder stroom gevallen, sommigen hebben de deuren gesloten in afwachting van een oplossing.

