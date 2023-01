Een drastische makeover zonder te raken aan de authenticiteit: binnenkijken in het 120 jaar oude huis van Benoit & Inneke. — © Billie

Een huis aan de Dijle. Waar elk detail getuigt van een gevoel voor schoonheid. En waar ongewone combinaties wonderwel werken. Zo’n huis vind je in de Vaartstraat in Leuven. Het is het huis dat Benoit en Inneke met hun renovatie een nieuw leven gaven. Kijk mee binnen.