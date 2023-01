Onze weekendtips: op dit Zillion feestje staan Matteo Simoni en Charlotte Timmers zélf in de dj-booth

Zin in een stevig feestje? Op zaterdag 21 januari zijn Matteo Simoni en Charlotte Timmers de dj’s van dienst in Versuz in Hasselt. — © BELGA

In januari kan je heerlijke winterwandelingen maken of een spannende verhalentocht ontdekken. Ook het programma in de culturele centra wordt weer aangevat met straffe theatervoorstellingen en internationale muzikale gasten. Dit weekend is er voor iedereen wel iets te doen in onze provincie.

Leer de kneepjes van een natuurfotograaf

Wil je ook weten hoe je zulke prachtige natuurfoto’s maakt? Natuurfotograaf Marc Lemmens leert je de kneepjes van het vak tijdens een wandeling in de Stiemervallei in Genk. Hij focust samen met jou op het landschap, de vorst, rijm en mist. Voorkennis of een speciale camera is niet nodig. Breng je eigen camera of smartphone mee en trek samen op pad.

Op 14/1 om 9 uur aan de Stiemerhub, André Dumontlaan 16 in Genk. Info: www.stiemerhub.be

© Marc Lemmens

Tekst en uitleg van Stijn Meuris

Hoe druk was het eigenlijk in Leuven? Waarom u in plaats van jou? En stond Panamarenko echt altijd achteraan en wat deed hij daar? Vragen die jij je misschien wel stelt bij het beluisteren van de teksten van Noordkaap en Monza. Dus besloot Stijn Meuris ‘Tekst & Uitleg’ te geven. In Cultuurhuis Zeepziederij in Bree loodst hij je door tientallen anekdotes over herinneringen en ergernissen aan zijn eigen tekstmateriaal.

Op 14/1 om 20.15 uur in Zeepziederij, Malta 11 in Bree. Info: www.zeepziederij.be

© Jimmy Kets

Gelukswandeling in de natuur

Wat is jouw voornemen voor dit jaar? Gelukkig zijn, meer tijd in de natuur doorbrengen? Waarom niet de twee koppelen? Een wandeling in de natuur geeft immers een powerboost. De natuur maakt mensen rustig en gelukkiger, dat is ondertussen al bewezen. Dus op naar een gelukkig nieuwjaar met een gelukswandeling in Hengelhoef in Houthalen.

Op 15/1 om 14 uur in Hengelhoef, Hengelhoefdreef 6 in Houthalen-Helchteren. Info: www.limburgs-landschap.be

© Chris Nelis

Matteo Simoni en Charlotte Timmers spelen een Zillion dj-set

Zin in een stevig feestje? Op zaterdag 21 januari zijn Matteo Simoni en Charlotte Timmers de dj’s van dienst in Versuz in Hasselt. De twee acteurs die nu op het witte doek te zien zijn in de film Zillion weten ondertussen welke muziek het in een discotheek goed doet. Je kan online nog tickets bestellen voor de Zillion dj-set van de twee.

Op 21/1 vanaf 22.30 uur in Versuz, Gouverneur Verwilghensingel 70 in Hasselt. Info & tickets: www.versuz.be

© BELGA

De natuur in een notendop

Bewonder samen met gids Francis de natuur in Negenoord-Kerkeweerd in Dilsen-Stokkem. Vol enthousiasme vertelt de gids over de natuur in een notendop. Je zal er versteld van staan: in zo’n klein ding kan heel wat zitten.

Op 15/1 om 14 uur aan Bezoekerscentrum De Wissen, Negenoordlaan 2 in Dilsen-Stokkem. Info: www.limburgs-landschap.be

© Limburgs Landschap

Topcelliste in CCHa

Ophélie Gaillard is een fenomeen in de cello-wereld. Ze tourt de wereld rond met de beste orkesten en de grootste artiesten. Gaillard bespeelt een Vlaamse piccolo cello. Samen met de artistiek leider van het vocaal ensemble Vox Luminus stelde ze in Hasselt een programma samen van Bachcantates met een uitgesproken rol voor de violoncello piccolo.

Op 14/1 om 20 uur in CCHA, Kunstlaan 5 in Hasselt. Info: www.ccha.be

© Tom Blaton

Theater rond de keukentafel

Vloek! van De Roovers is een bitterzoete satire over een kwetsbaar middenklassegezin dat spartelt om te overleven. Ze dreigen hun woning te verliezen. De vader drinkt zich lam, moeder droomt van een exotisch oord, de rebelse dochter wil garagist worden en de zoon dagdroomt en probeert zo de familie bij elkaar te houden. Het hele stuk in De Bogaard in Sint-Truiden speelt zich af rond de keukentafel met een lege koelkast en een levend lammetje als gezelschap. Het stuk werd in 1979 ten tijde van de oliecrisis geschreven, maar is razend actueel.

Op 16/1 om 20.15 uur in Cultuurcentrum De Bogaard, Capucienessenstraat 8 in Sint-Truiden. Info: www.debogaard.be

LEES OOK. De Roovers spelen ‘Vloek!’ van Sam Shepard uit de jaren zeventig: “Frappant hoe actueel dit toneel is”

© Stef Stessel

Vreemde vogels rond de voedertafel

Deze activiteit is speciaal voor de kleine natuurspeurdertjes van 4 tot 7 jaar. Nu de winter in het land is, kunnen onze gevederde vriendjes wel wat hulp gebruiken. In de buurt van bezoekerscentrum De Watersnip in Beringen ga je op zoek naar welke vogels er hun buikjes komen vullen. Ze worden getrakteerd op allerlei lekkers op de voedertafel en in de bomen. Nadien maak je samen nog een pindasnoer om ook thuis de vogeltjes van eten te voorzien.

Op 15/1 om 15 uur in Bezoekerscentrum De Watersnip, Grauwe Steenstraat 7 in Beringen. Info: www.dewatersnip.be

© Bart Liesenborghs

Een verweer van Het nieuwstedelijk

Opnieuw een voorstelling over protest en verzet van Het nieuwstedelijk in Genk. In 9,6 (een verweer) spreekt Sara Vertongen ons toe. In een tijd dat oliemaatschappijen meer besteden aan advocaten om burgers het zwijgen op te leggen, dan aan hun milieuboetes. In tijden dat boeren die hun grond verdedigen tegen multinationals zélf aangeklaagd worden. In een tijd dat burgers die actie ondernemen, worden veroordeeld, terwijl daders hun schulden afkopen. In die tijd neemt deze vrouw het woord en laat ze haar stem horen.

Op 17/1 om 20.15 uur in C-mine, C-mine in Genk. Info & tickets: www.c-mine.be

LEES OOK. Actrice belandde in cel en brengt nu theaterstuk over klimaatactie: “Mijn dochter bedankte mij”

© Boumediene Belbachir

Spannende verhalentocht

Tijdens de verhalentocht in Val-Meer in Riemst krijg je alles te horen over het Rijk van koning Louis-Joseph dat getroffen wordt door rampen en ziektes wanneer trollenkoning Diluc het Grote Boek der Aarde steelt. Maar brengt dit magische boek wel voorspoed en geluk in trollenland? Je ontdekt het tijdens de wandeling. Daarna is er kinderdisco met Benny en Lenny, gevolgd door een slotspektakel.

Op 14/1 met vertrek voor de wandeling tussen 18.30 en 20 uur, kinderdisco om 20 uur en het slotspektakel om 21 uur, op kampplaats ’t Stupke, Stroekestraat 10 in Riemst. Info: www.tstupke.be

© vzw 't Stupke

Uitgebreide agenda

VARIA

Zaterdag 14 januari

Jonge boekspeurders

Of je nu pas leert lezen of al enkele jaren boeken verslindt, het is leuk er steeds meer over te ontdekken. Samen met onze vrijwilligers ga je speuren naar en in boeken.

BICC – ’t Poorthuis, Zuidervest 2a in Peer.

Om 10 uur

Basistarief: gratis

Zaterdag 14 januari

Help de steenuil

Stel samen met andere natuurliefhebbers de broedplaats van de steenuil veilig door de oude wilgen te knotten.

Engelingenmolen, Helshovenstraat 133 in Borgloon.

Van 9 tot 12 uur

Zaterdag 14 januari

Genk leest Oorlog en oorlog

Een gezellige leesclub in de vintage setting van het werkstation waar het boek Oorlog en oorlog van Gyorgy Korin besproken wordt.

Bibliotheek, Stadsplein 3 in Genk.

Om 10.15 uur

Basistarief: 15 euro

Zondag 15 januari

Vertelparadijs

Elke maand komen op zondagvoormiddag de mooiste, griezeligste en grappigste verhalen tot leven tijdens het Vertelparadijs voor kinderen van 3 tot 9 jaar.

Bibliotheek De Kimpel, Eikenlaan 25 in Bilzen.

Om 10.30 uur

Basistarief: gratis

WANDELEN

Zaterdag 14 januari

Geocache, zoektocht-wandeling

Samen op zoek naar de schat van de flierefluiters. Een zoektocht op basis van gps-coördinaten.

Zaal De King, Priester Poppelaan 1 in Leopoldsburg.

Van 13 tot 17 uur

Basistarief: gratis

Zaterdag 14 januari

Rietentocht

Wandeling in de mooie bosrijke omgeving in Wijshagen. De afstanden zijn: 4, 5, 6, 9,10, 11 of 19 km.

Buurthuis Wijshagen, Dennenstraat 35 in Oudsbergen.

Van 7 tot 17 uur.

Basistarief: 1,5 euro

CONCERT

Zaterdag 14 januari

Sabien Tiels & Eddie C.

Positive vibes, rythm & blues, gospel & soul. Dat zijn de ingrediënten van dit muzikaal recept van nachtegaal Sabien Tiels & vocalist-percussionist Eddie C (Soulsister).

CC Muze, Marktplein 3 in Heusden-Zolder.

Om 20.15 euro

Basistarief: 17 euro

Zaterdag 14 januari

Guy Swinnen & The Ladies

In hun nieuwe voorstelling trekken Guy Swinnen & The Ladies, Isabelle A., Lien Van De Kelder en Nina Babet hun wijde pijpen uit de kast en halen ze de soulkikker in zichzelf naar boven.

Cultuurcentrum Achterolmen, Van Eycklaan 72 in Maaseik.

Om 20.15 uur

Basistarief: 22 euro

PODIUM

Zondag 15 januari

De slapende berg

Luister met je baby of peuter naar een kamishibai-verhaal en ga dan op verkenning in en op een enorme vorm. Is het een grote harige steen of een slapend monster?

Het LOO, Vismarkt z/n in Tessenderlo.

Om 9.30 uur

Basistarief: 8 euro

Zondag 15 januari

De Drakentemmer

Een voorstelling over de vuurdraak die op het eiland Krijt alle kleuren liet verdwijnen, behalve zwart en wit. Een nieuwsgierig jongetje gaat op zoek naar antwoorden.

Cultuurcentrum Lanaken, Aan de Engelse Hof 10 in Lanaken.

Basistarief: 8,5 euro

Zondag 15 januari

Farfelu

Het knotsgek cineconcert! ‘Farfelu’ betekent zoveel als maf, bizar, extravagant. In deze voorstelling gaat Zonzo Compagnie dan ook voor gek, gekker, gekst!

Cultuurcentrum De Bogaard, Capucienessenstraat 8 in Sint-Truiden.

Basistarief: 9 euro

Om 15 uur

Woensdag 18 januari

Michael Van Peel

Van Peel is back! Na veel bejubelde eindejaarsconferences, een sabbatjaar en een planetaire pandemie duikt hij dit keer dieper de tijdsgeest in.

CCHA, Kunstlaan 5 in Hasselt.

Om 20 uur

Basistarief: 24 euro