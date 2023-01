Buurman Frank probeerde meisje (11) nog te reanimeren na kogelinslag: “Banden met het drugsmilieu? Een complete verrassing”

Frank Pypaert (59), de buurman van het gezin van de beschoten woning in de Nieuwdreef in Merksem, is daags na het dramatische voorval nog steeds niet bekomen van de schok. Hij sprong meteen ter hulp om de 11-jarige dochter te reanimeren, die geraakt was door een kogel, maar hulp mocht niet meer baten. “Ik ken de familie zeer goed, het was meer dan gewoon buurschap.”

Frank Pypaert zat maandagavond in de zetel toen hij plots drie knallen hoorde. “Ik wist meteen dat het geen vuurwerk was, maar geweerschoten. Als voormalig politieagent weet ik het verschil tussen een vuurwerkknal en een schot.”

Frank stuurde zijn vrouw en dochter meteen naar boven en ging zelf op straat poolshoogte nemen. “Ik zag in eerste instantie niets of niemand, maar vervolgens kwamen de vader en twee dochters in volle hysterie naar buiten gelopen. Ze vertelden dat de jongste dochter in de garage lag en met toestemming van de vader ben ik naar binnen gegaan.” Frank vertelt dat hij samen met een andere buurtbewoner het meisje probeerde te reanimeren tot de hulpdiensten er aan kwamen.

“Ze lag in een plas bloed op dat moment, maar ze ademde nog”, vertelt Frank, die zichtbaar aangedaan is. “De hulpdiensten waren er enorm snel bij, het leek alsof ze op de hoek van de straat stonden te wachten.”

Als voormalig politieagent heeft Frank ook een vermoeden om wat soort schietwapen het ging. “Ik vermoed dat het om klein kaliber betrof.”

Dat het getroffen gezin familiebanden heeft met een Othman E.B. die gezien wordt als een spil in het drugsmilieu, daar wist Frank naar eigen zeggen niets van. “Ik heb dat gisteravond moeten vernemen. Voor mij en iedereen hier in de buurt is dat een complete verrassing.”

Frank had een goede band met het gezin. “Ik kende ze zeer goed. Het was meer dan gewoon buurschap. We hadden nooit ambras, kwamen altijd goed overeen. Met vader en moeder had ik wel vaker een sociale babbel. En de dochters zag ik dagelijks met de fiets naar school trekken.”