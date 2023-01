Elise Mertens “sukkelt met schouder” en sneuvelt na Belgisch onderonsje in Hobart

Zanevska, die uit de kwalificaties komt, versloeg het tweede reekshoofd met twee keer 6-4. De wedstrijd duurde een uur en 54 minuten. De eerste wedstrijdbal op de service van Mertens, die tijdens de match werd behandeld aan de schouder, was meteen de goeie voor Zanevska.

“Ik sukkelde met een schouderprobleem en kon daardoor niet honderd procent voluit gaan”, schreef Mertens na het duel op Instagram. “Rust, herstel en nadien werken voor de volgende uitdaging: de Australian Open.”

Mertens had in 2017 in Sint-Petersburg hun enige eerdere ontmoeting gewonnen. De Hamontse won het toernooi in Hobart al twee keer, in 2017 en 2018, maar moet nu dus al vroeg inpakken. Het is voor Belgiës nummer 1 een tegenvaller in aanloop naar de Australian Open, die volgende week begint.

In de achtste finales speelt de 29-jarige Zanevska tegen de Amerikaanse Sofia Kenin (WTA 280). Zij versloeg de Chinese Lin Zhu (WTA 105) met twee keer 6-2. Het wordt Zanevka’s eerste confrontatie met de 24-jarige Kenin, die in 2020 de Australian Open won en de finale speelde op Roland Garros. Ze bereikte toen de vierde plaats op de WTA-ranking maar vandaag is ze na vormperikelen en blessureleed helemaal weggezakt.

Ysaline Bonaventure (WTA 92) stootte eerder op de dag al door naar de tweede ronde. Alison Van Uytvanck (WTA 70) moet haar openingswedstrijd tegen de Poolse Magda Linette (WTA 46) nog spelen.