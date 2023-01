Politie vindt schuilplaats van verstopte inbreker in Hasselt met hulp van drone

De drie verdachten van 35 jaar, 39 jaar en 40 jaar oud zitten in de gevangenis op beslissing van de onderzoeksrechter. Ze zijn afkomstig uit Georgië en ze verblijven illegaal in ons land. Donderdagavond heeft politie LRH het trio opgepakt. De arrestatie kwam er na de melding van een verdacht voertuig op de Grote Ring in Hasselt. Twee passagiers van die auto op de Boerenkrijgsingel stapten uit en gingen naar de aangrenzende woonwijk. Na deze melding is zijn de politieploegen meteen uitgestuurd. Op de Grote Ring werd de auto aangetroffen met daarin nog de bestuurder. De andere politieploegen patrouilleerden in de woonwijk om de passagiers te vinden. In een huis in de Kanunnik Melinlaan bleek ingebroken. De drone werd ingezet om de inbrekers op te sporen. Een van hen zat verstopt in het struikgewas. Een derde verdachte werd in de buurt onderschept. Ze werden meegenomen naar het politiekantoor voor verhoor. Nadien zijn ze voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die plaatste hen onder aanhoudingsmandaat.

(maw)