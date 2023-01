Met deze simpele Tiktokhack klungel je nooit meer met bakpapier

Een rol bakpapier en een ronde of langwerpige cakevorm. Het lijkt op het eerste gezicht niet moeilijk maar wie wel eens een chocoladecake of appeltaart bakt, weet dat er een gevecht zit aan te komen. Want hoe je ook probeert, de juiste hoeveelheid papier afsnijden dat dan ook nog eens in de bakvorm past, is niet gemakkelijk.

Tot nu. En dat hebben we te danken aan een zekere Rose uit Nieuw-Zeeland. Zij toonde op Tiktok hoe je de juiste hoeveelheid papier simpelweg kan afmeten. “Zomaar gokken hoeveel je nodig hebt, komt nooit goed”, zegt ze in de dertien seconden durende video. Neem je bakblik erbij en meet hoeveel papier je nodig hebt om ¾ van de vorm te omwikkelen. Daarna draai je de vorm om, met de opening naar beneden, en plooi je het bakpapier rond de vorm zoals je een cadeautje zou inpakken.

Hetzelfde met de beide uiteinden, die plooi je eveneens zoals een cadeautje. Nadien verwijder je de vorm en hou je een papieren bakvorm over. Schuif deze simpelweg in de vorm. Zo, het echte plezier kan beginnen.