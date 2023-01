500 inwoners klinken op het nieuwe jaar in De Bammerd

Zondag mochten ruim 500 inwoners het glas heffen op het nieuwe jaar in zaal De Bammerd in Heers. — © frmi

Zondagvoormiddag mochten ruim 500 inwoners het glas heffen op het nieuwe jaar in zaal De Bammerd in Heers.

Door het slechte weer vond de traditionele nieuwjaarsreceptie van de gemeente voor het eerst niet plaats op het centrumplein. “Door de verhuis naar De Bammerd beschikten we over een grote, warme binnenruimte en overdekte buitenruimte”, vertelt burgemeester Kristof Pirard. “We trakteerden de aanwezigen er op cava, getapte pintjes, warme choco en frisdrank. Catering Frank zorgde voor de frietjes en bitterballen en de Flash Band voor de livemuziek.”

In zijn speech wenste Pirard iedereen een beter 2023. “Wij blijven dan ook met goede moed verder werken aan de toekomst van Heers omdat alle inwoners dit verdienen. Het is dankzij hun warmte en betrokkenheid dat Heers vandaag zo’n warme en aangename gemeente is. Geniet van het gezellige Heers en vooral van elkaar.” De burgemeester voegde meteen de daad bij het woord en kondigde een tweede editie aan van ‘Heers Apero’, een zomerdrink voor alle inwoners op 4 juni op het centrumplein. (frmi)