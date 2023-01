Franse overheid heeft het gehad met jachtongevallen: geen alcohol meer, betere opleidingen en zwaardere straffen

Na meerdere ongevallen grijpt de Franse overheid in: jagen is niet langer toegelaten als je gedronken hebt. Na maanden van onderhandelen worden ook andere maatregelen getroffen.

Het jachtseizoen 2021-2022 was er in Frankrijk één met meer slachtoffers, na enkele jaren met dalingen. Er gebeurden 90 ongevallen waarbij gewonden vielen, en er kwamen acht personen om het leven. Twee daarvan waren zelfs geen jagers, zo bleek ook. Afgelopen weekend nog kwam een 84-jarige jager om het leven toen zijn wapen per vergissing afging toen hij het in zijn koffer wilde stoppen.

Ingrijpen

De Franse ecologieminister Bérangère Couillard. — © AFP

Daarom besliste de Franse overheid om maatregelen te treffen. Er wordt op drie fronten gewerkt: jagers beter opleiden, strengere veiligheidsregels tijdens het jagen en erop toekijken dat de openbare ruimte veilig gebruikt kan worden door zowel jagers als wandelaars.

Dat kondigde de Franse ecologieminister Bérangère Couillard maandag aan tijdens een vergadering met jagersorganisaties, de hulpdiensten en andere betrokkenen. Met als doel: “Het aantal ongevallen terugbrengen naar nul”.

Geen dag zonder jagen

Eind oktober had de Franse regering het idee opgeworpen om elke week een halve dag niet te jagen, en sindsdien klonk de roep steeds luider om jagen op zondag te verbieden. Het onderwerp is geen taboe, zei Couillard, maar op dit moment gaat het niet gebeuren. Nochtans was volgens peilingen de grote meerderheid van de Fransen fan van dat idee, en waren ook organisaties die met natuurbeheer bezig zijn voorstander. Er zal vanaf nu ook strenger op toegezien worden dat jagers niet onder invloed van alcohol zijn.

Voor liefhebbers een licentie krijgen om te jagen, zullen zij een uitgebreidere opleiding moeten ondergaan. “Een jager op de twee zal die opleiding tegen 2025 gekregen moeten hebben, en alle jagers tegen 2029”, klonk het nog. Ook voor de organisatoren van evenementen waarop gejaagd wordt, zullen beter opgeleid worden om duidelijk te maken aan welke regels zij moeten voldoen.

Zwaardere sancties

Als er een ongeval gebeurt, moet er voor de Franse overheid ook strenger bestraft worden. Zo zal sneller overgegaan worden tot het al dan niet tijdelijk afnemen van de jachtlicentie of zelfs zwaardere straffen indien de ongevallen heel ernstig zijn.

In de herfst zal een platform opgericht worden waar jagers en wandelaars kunnen lezen waar en wanneer er wel en niet gejaagd wordt.