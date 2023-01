Achttien maanden cel voor Fransman die inreed op politie aan Kennedytunnel

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Mehdi M. (24) dinsdag veroordeeld tot achttien maanden cel, waarvan tien maanden met uitstel, voor gewapende weerspannigheid. De Fransman had zich eind vorig jaar aan een controle onttrokken en was na een wilde achtervolging ingereden op de politie aan de Kennedytunnel. Het openbaar ministerie had twee jaar cel gevorderd.

Een ploeg van de federale wegpolitie had de beklaagde op 29 november opgemerkt bij een controle op de E19 in Brecht. Toen de twintiger voorbijreed, had hij zijn hoofd weggedraaid en zijn kap opgezet. De politie vond dat verdacht en reed achter hem aan. Hij kreeg het bevel om te stoppen, maar de Fransman weigerde en gaf plankgas.

De beklaagde beging tijdens zijn vlucht tal van overtredingen en bracht volgens de procureur niet alleen zijn leven maar ook dat van andere weggebruikers in gevaar. Zo haalde hij langs rechts in en reed hij over de pechstrook. Om hem bij te kunnen houden, moest de politie snelheden tot 200 km/u halen.

De wilde achtervolging eindigde uiteindelijk op de Antwerpse Ring. De politie had het verkeer in de Kennedytunnel tot stilstand laten brengen in de hoop dat ook de beklaagde zich zou vastrijden. Mehdi M. baande zich echter een weg tussen de stilstaande voertuigen, met hier en daar schade tot gevolg. Op het einde van de Kennedytunnel hadden twee politie-inspecteurs zich met getrokken wapens opgesteld. Ze sommeerden hem te stoppen, maar de beklaagde bleef op hen afrijden. Ze konden nog net op tijd uit de weg springen. Een van de inspecteurs belandde tegen een betonnen paal en raakte gewond. Hij was tien dagen arbeidsongeschikt.

Mehdi M. knalde tegen hun politievoertuig en zette zijn vlucht te voet verder. Met de hulp van een speurhond en een drone kon hij in de buurt van het Galgenweel gearresteerd worden. Hij had zes verpakkingen marihuana en drie verpakkingen hasj bij zich. De beklaagde verklaarde dat hij zijn verjaardag in Amsterdam was gaan vieren. Hij had cannabis gebruikt en was in paniek geraakt toen de politie hem wilde controleren.

Zijn advocaat had om een werkstraf gevraagd, maar dat vond de rechtbank een onvoldoende streng signaal. “Beklaagde creëerde een ernstige gevaarsituatie. Een strenge straf dringt zich op om hem het ontoelaatbare van zijn handelen te doen inzien.”

Mehdi M. kreeg een celstraf van achttien maanden opgelegd, waarvan een deel met uitstel, gelet op zijn blanco strafblad en jonge leeftijd. De beklaagde had ook zijn spijt betuigd en zich bereid verklaard alle schade te vergoeden. De twee agenten die hij bijna omver had gereden, kregen schadevergoedingen van 600 euro en 800 euro provisioneel toegekend.