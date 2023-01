Snelheidsduivel kan politie afschudden, maar wordt toch gesnapt nadat hij beelden van achtervolging op TikTok zet

Amerikaanse agenten achtervolgenden midden december een motorrijder die te snel en gevaarlijk reed, maar raakten de man kwijt in het drukke verkeer. Ze kwamen de snelheidsduivel toch weer op het spoor omdat de motard zijn dolle rit - op een zeldzame motorfiets - had gefilmd en gedeeld via TikTok. Hij kreeg de politie plots over de vloer en werd gearresteerd. “Hij zal de straten niet meer onveilig maken”, aldus de politie van Clayton County. “Dankzij het harde werk van onze agenten.”