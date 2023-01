Belg koopt online liever reizen dan luxeproducten

De e-commerce in België blijft groeien: voor de eerste negen maanden van dit jaar werd er volgens sectororganisatie BeCommerce 10,8 miljard uitgegeven bij online aankopen, of bijna een kwart (23 procent) meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De hoge inflatie leidt wel tot een wijziging in het koopgedrag, klinkt het. De Belg koopt meer essentiële producten, terwijl de aankoop van luxeproducten zoals elektronica of speelgoed stagneert. Uitzondering op de regel is alles wat met reizen te maken heeft: daarop bespaart de Belg niet, stelt BeCommerce vast.

“De Belg verkoos dit derde kwartaal ervaringen boven luxeproducten, wellicht is hier ook sprake van een ‘inhaalmanoeuvre’ na de strengere maatregelen van 2020 en 2021 voor reizen en evenementen”, zegt Sofie Geeroms, directeur van BeCommerce.

Het aantal Belgen dat online winkelt, is in het derde kwartaal wel licht gedaald, met 2 procent tot 6,9 miljoen Belgen. Zij waren samen goed voor 40,9 miljoen online aankopen, nagenoeg evenveel als in dezelfde periode vorig jaar. Maar het gemiddelde bedrag dat online wordt gekocht, steeg wel fors (+14 procent) tot 525 euro per shopper.

De meeste online-uitgaven in het derde kwartaal (1,7 miljard euro of een marktaandeel van 46 procent) gaan nog altijd naar diensten. Op de eerste plaats prijken hier “vliegtickets en accommodatie”, gevolgd door “tickets voor attracties en events” en “pakketreizen”.

Het gebruik van Bancontact bij online aankopen blijft stijgen, aldus BeCommerce: meer dan de helft (52 procent) van alle online aankopen gebeurt met dit betaalmiddel. “We zien dat de Belg vaker Bancontact gebruikt voor aankopen in het binnenland en kredietkaart voor aankopen over de grens. Het succes van Bancontact is dus een positieve indicatie voor de Belgische handelaars”, meent Geeroms.

De meeste aankopen gebeuren via de laptop (36 procent van alle aankopen), maar het gebruik van de smartphone stijgt: van 24 procent in het derde kwartaal van vorig jaar, tot 29 procent deze zomer.