KRC Genk staat op het punt om het 15-jarige toptalent Konstantinos Karetsas opnieuw binnen te halen.

De aanvallende middenvelder uit Waterschei ruilde Genk in de zomer van 2020 nog in voor Anderlecht maar tekent nu een driejarig contract in zijn achtertuin. De overgang van Anderlecht zou onmiddellijk ingaan. Karetsas is een behendige linkspoot, die ook al indruk maakte bij de nationale ploeg U16. (mg)