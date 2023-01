Twee zaakjes in Genk en eentje in Beringen: dit zijn de Limburgse genomineerden van de Belgian Vegan Awards

El Verde en Foglia in Genk en Soft in Beringen zijn de Limburgse genomineerden van de Belgian Vegan Awards. Op maandag 6 februari beloont de Belgische veganismevereniging BE Vegan de lekkerste veganistische zaakjes voor de achtste keer met awards in twaalf categorieën.

De Belgian Vegan Awards worden toegekend in twaalf categorieën waarbij zowel vegan merken, horeca als boeken aan bod komen. Stemmen op je favorieten kan nog tot 22 januari. De winnaars worden bekendgemaakt tijdens een uitreiking op 6 februari die dit jaar voor het eerst live doorgaat in Gent. Dit is een overzicht van de drie Limburgse genomineerden.

Beste Diner: Foglia in Genk

Kokkin Morena bedenkt recepten met een Italiaanse toets. Samen met haar partner en medezaakvoerder Jeroen kiest ze bewust voor herkenbare gerechten, die worden gebundeld in een betaalbaar menu. “De leukste complimenten komen van mensen die aanvankelijk heel sceptisch zijn over de veganistische keuken en na het menu dolenthousiast reageren”, vertelt Morena. “‘Als we het niet geweten hadden, zouden we het verschil niet geproefd hebben’, zeggen ze dan.”

Vennestraat 203 in Genk. Open: wo tot zo 17.30 tot 23 uur. Info: www.foglia.be

© Boumediene Belbachir

© Boumediene Belbachir

Best lunch: Soft in Beringen

Bij Soft eet je volledig plantaardig: van pancakes over toasts tot wisselende suggesties. “Een grote meerderheid van onze klanten is niet vegan, maar wil wel gewoon lekker en gezond lunchen”, zegt eigenares en chef-kok Shauni. Zelf eet ze al enkele jaren volledig plantaardig, maar ze miste een degelijk aanbod in West-Limburg. “We bieden een kleine lunchkaart aan, aangevuld met wekelijks wisselende suggesties.”

Lutgart-site Stadswal 14 in Beringen. Open: wo tot zon 10 tot 17 uur. Info: www.softplantbased.be

© Luc Daelemans

© Luc Daelemans

Best breakfast or brunch: El Verde in Genk

Van het ontbijt over de lunch tot het dessert: elk gerecht bij El Verde is plantaardig. De lunch- en ontbijtbar wordt gerund door drie vrienden die de mosterd haalden in Spanje. “Ontbijt- en lunchzaakjes met verse en healthy plantaardige gerechten zijn in Limburg zo goed als onbestaande”, verduidelijkt Richie Verding, één van de zaakvoerders . Hij runt El Verde samen met vrienden Luca Ter Elst en Umut Dogan. “We mikken voorlopig alleen op ontbijt en lunch, in de toekomst zullen we bekijken of hier een avondformule aan gebreid wordt.”

Winterslagstraat 35 in Genk. Open: wo tot vrij 10.30 tot 15.30 uur en za en zo 10 tot 16 uur. Info: www.instagram.com/elverdeofficial

© Sven Dillen

© Sven Dillen

Stemmen voor je favoriete vegan zaak kan via deze link: www.bevegan.be/nl/belgian-vegan-awards/stemformulier-finale-2022

