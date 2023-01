Brad Pitt onthult zijn favoriete seksscène: “Ik denk dat ik niet eens tekst had”

Brad Pitt (59) heeft in zijn lange carrière al gefigureerd in heel wat seksscène. De bekendste is misschien wel die met Angelina Jolie in de film ‘Mr. & Mrs. Smith’, die het begin was hun veelbesproken relatie. Maar dat is niet de persoonlijke favoriet van Smith, zegt hij in een interview met het Amerikaanse modeblad W Magazine.

“Mijn favoriet? Dat was een scène uit Dallas”, aldus Pitt. Die soap liep in de VS van 1987 tot 1991, Pitt speelde in 1987 en 1988 vier afleveringen lang de rol van Randy. “Ik moest in een schuur door het hooi rollen (met tegenspeelster Shalane McCall, red.). Ik denk dat ik niet eens tekst had. Ik moest gewoon rollen en stoeien.”

Pitt en McCall zouden in die periode ook een tijdlang een echte relatie hebben gehad. Dat deed destijds de wenkbrauwen fronsen, want Pitt was toen 24 jaar oud, McCall amper 15.