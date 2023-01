Jay Vine zet klassementsambities in de Giro kracht bij met Australische titel tijdrijden: “Goede tijdritfiets en positie gevonden”

Jay Vine heeft de Australische titel in het tijdrijden veroverd. De aanwinst van UAE Emirates, die Alpecin-Deceuninck verliet, legde de 37,5 km rond Mount Helen af in 46’39” (gem. 48,23 km/u). Met zijn nationale tijdrittitel zet Vine zijn ambities om voor een goed klassement te gaan in de Giro kracht bij. Vine won in de voorbije Vuelta twee bergritten en de bergtrui, maar in de Giro moet er ruim zeventig kilometer tegen de klok gereden worden.