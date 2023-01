GEMEENTERAAD. Herk-de-Stad houdt dan toch geen referendum over vuurwerkverbod

Herk-de-Stad

Vuurwerk: Herk-de-Stad gaat geen digitaal referendum over een verbod op vuurwerk houden. Dat heeft burgemeester Bert Moyaers (Vooruit) geantwoord op een vraag van de N-VA-oppositie. “Steeds meer mensen vinden dat vuurwerk niet meer van deze tijd is. Het is onveilig, niet diervriendelijk en slecht voor het milieu. Bovendien wordt vuurwerk altijd maar zwaarder en in sommige steden worden zelfs hulpdiensten bestookt”, zegt N-VA-raadslid Danny Jamers. “Wij begrijpen dat een verbod moeilijk is te handhaven, maar toch hebben al 24 Limburgse gemeenten een verbod ingevoerd. Bij een GAS-boete gekoppeld aan een verbod kan je de kosten voor transport en vernietiging doorrekenen. Een digitaal referendum in Lanaken leert dat twee derde van de inwoners voor een verbod is.” Burgemeester Bert Moyaers is niet overtuigd: “Een rondvraag bij 17 andere gemeenten - waarvan 11 mét een verbod - leert dat er weinig pv’s worden gemaakt. De politie heeft op die cruciale momenten andere oproepen met hogere prioriteit. De zonechef is trouwens ook voorstander van een beperkt gecontroleerd verbruik. Deze kwestie moet in het federale parlement of zelfs Europees worden bekeken.” Eerste schepen Mark Vanleeuw (Open Vld) zit op dezelfde golflengte: “Op een bevolking van 25.000 inwoners telt Lanaken 7.000 Nederlanders. Nederlanders kopen hier massaal vuurwerk, omdat het in Nederland niet mag.”

Opcentiemen: De opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven in 2023 behouden op 756 eenheden. Deze aanslagvoet is door de jaren heen weinig gewijzigd. De opcentiemen verhoogden in 2001 van 700 naar 1.350 eenheden om in 2006 te worden teruggebracht tot 1.200 eenheden. In 2018 werd de aanslagvoet gewijzigd in 756 eenheden, maar dat was geen verlaging, omdat de berekening sindsdien gebeurt op een veranderde aanslagvoet bij het Vlaams gewest. De heffing van de opcentiemen is meteen voor de periode tot en met het aanslagjaar 2025 goedgekeurd.