Vrouw geeft enorm bedrag uit aan 12 flesjes van populair drankje ‘Prime’: “Ik heb er ook nog eens 40 km voor gereden”

De energiedrank ‘Prime’ van Youtubers Logan Paul en KSI ligt nog maar enkele weken in de markten, en het is nu al het meest populaire drankje ooit. ‘Prime’ is daarom moeilijk te verkrijgen en dus leggen liefhebbers heel wat geld neer om enkele flesjes te bemachtigen. Zo reisden twee vrouwen uit het Britse Sheffield naar de nachtwinkel Wakey Wines in Yorkshire, een goeie 40 km verderop, om twaalf flesjes ‘Prime’ te kopen. Het hallucinante? De prijs die ze ervoor neertelden.