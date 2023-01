Premier De Croo na akkoord met Engie over verlenging kerncentrales: “Kans dat licht uitgaat, is bijzonder klein”

Volgens premier Alexander De Croo is dankzij het akkoord met uitbater Engie over de levensduurverlenging van de twee jongste kerncentrales “alles georganiseerd om de bevoorradingszekerheid te garanderen”. Dat zei hij op Radio 1. “De kans dat het licht uitgaat is bijzonder klein.”

De federale regering en het Franse energiebedrijf Engie raakten het maandag eens over de verlenging van de levensduur van Doel 4 en Tihange 3 met tien jaar, tot 2035. In juli raakten beide partijen het al eens over een “niet-bindende intentieverklaring”, gisteren/maandag volgden de krachtlijnen van de deal, waardoor de voorbereidingen van start kunnen gaan. Dat is nodig om de kerncentrales klaar te krijgen tegen de winter van 2026.

Of beide reactoren dan ook effectief klaar zullen zijn, is niet helemaal zeker. Volgens het energiebedrijf zijn garanties daarover niet mogelijk. Ook de maximumfactuur voor de ontmanteling van de resterende kerncentrales en de berging van het nucleaire afval moet nog worden afgeklopt. De oppositie deed de deal gisteren dan ook af als een “non-akkoord”.

De Croo: “Er kan altijd iets gebeuren”

Premier De Croo (Open VLD) pareerde die kritiek op Radio 1. Hij maakt zich sterk dat de bevoorrading gegarandeerd blijft. “De kans dat het licht uitgaat is bijzonder klein. Er kan altijd iets gebeuren buiten de wil van de exploitant om, maar alles is georganiseerd om de bevoorradingszekerheid te garanderen.”

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) benadrukte eerder op Radio 1 al dat de levensduurverlenging inderdaad een erg complex proces is, maar de deal met Engie is meer dan een intentieverklaring, zei ze. “Het gaat om een verbintenis voor alle partijen om alle middelen die ze hebben in te zetten om een gezamenlijk doel te bereiken.”