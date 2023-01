De Franse supermarktketen Intermarché heeft torenhoge ambities in ons land. Na de overname van 86 winkels van de Waalse groep Mestdagh, wil Intermarché marktleider worden in Wallonië en Brussel. Daarna wil de groep ook in Vlaanderen voet aan de grond krijgen. “We mogen ze niet onderschatten”, zegt Stefan Van Rompaey van RetailDetail.