“Een baby kan toch geen successierechten betalen?”: nadat Joren overleed, dreigen Dagmar en zoontje Lowie hun woning te verliezen

In café Het Concept in Steenhuffel wordt een grote spaghetti-benefietactie georganiseerd voor mama Dagmar Van de Voorde (22) en haar zoontje Lowie. Papa Joren De Boeck (29) overleed kort voor zijn 30ste verjaardag in november. Maar nu dreigt een financieel debacle voor de mama en Lowie, en wordt dus een grote hulpactie opgezet.

Wat vooraf ging: papa Joren De Boeck (29) en Dagmar Van de Voorde (22) waren gelukkig samen met hun zoontje Lowie. Alleen werd Joren ziek. “Hun woning was in volle verbouwing”, zegt Brent (26), de broer van de Merchtemnaar. “Maar Joren werd ziek. Hij klaagde plots over bloed in zijn urine. Je denkt er eigenlijk niet zo over na. Het was op een vrijdag in oktober.”

“Misschien waren het nierstenen, of zo, dachten we. Maar er was veel meer aan de hand. Mijn broer had geen bloedplaatjes meer, er moest een beenmergpunctie komen, het was allemaal zeer precair en dringend. En dan was er enkel nog een ziekenhuisopname in dringende verzorging. We mochten Joren ook enkel zien via videocall of op afstand in quarantaine. Het kwam niet meer goed.”

Hersendood

“Dit is heel moeilijk te verwerken”, zegt Michele Krick, de mama van Joren. “Hij was vrijdag voordien nog gezond thuis, de dinsdag daarop ging het heel snel. Dan een hersenbloeding, verdere medische problemen. Joren werkte heel hard bij Sabcobel. We zijn er allemaal kapot van. Voor een goed begrip: we hebben wel veel respect voor de behandelende artsen en specialisten. Maar Joren is op een bepaald moment hersendood verklaard. Er was niet veel tijd om te regelen.”

En dat bleek ook een probleem in de afhandeling na het overlijden. “Een kind van minder dan één jaar kan toch geen successierechten betalen?”, zegt broer Brent. “Maar de realiteit is er wel. Om die woning te kunnen blijven houden, zodat de mama met zoontje Lowie in dat huis kan blijven wonen, is alle hulp welkom.”

Tombola

“We doen een tombola met truitjes van Eddy Merckx, Vincent Company, Wout Van Aert en we organiseren een spaghettislag op 29 januari van 11 tot 14 uur en van 17 tot 20 uur in ’t Concept in Steenhuffel-centrum met een tent buiten de hele dag door. Het is de plaats waar Joren overigens zeer actief is geweest in de dartsclub in ‘t Concept.”

Hoe de familie verder gaat in het leven? “Dat is een moeilijke vraag”, antwoordt Brent. “We gaan mekaar zoveel mogelijk steunen. Proberen te aanvaarden, maar dat is zeer moeilijk. Dit kan je geen plaats geven. Dit blijft zoeken. Voor altijd.”

Meer info op de Facebookpagina ‘Benefiet Joren - spaghettislag’.