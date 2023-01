Charles De Ketelaere de meest tegenvallende aanwinst van AC Milan, vindt La Gazzetta dello Sport: “Zijn lichaamstaal is zorglijk”

De Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport laat zijn licht schijnen over de zomeraankopen van AC Milan en concludeert dat het rendement onvoldoende is. Rode Duivel Charles De Ketelaere heeft de twijfelachtige eer om als meest tegenvallende aanwinst bestempeld te worden. CDK heeft gelukkig zijn jonge leeftijd (21) en langdurig contract (vijf jaar) mee, maar Milan had al meer verwacht van de man die voor zo’n 32 miljoen euro overkwam van Club Brugge.

“Charles De Ketelaere is onvermijdelijk de meest teleurstellende aanwinst van de zomermercato”, aldus La Gazzetta dello Sport. “Hij begon goed (bij zijn debuut ontbrak enkel een doelpunt), maar gaandeweg zakte hij mentaal weg. In de eerste match van het nieuwe jaar tegen Salernitana leek hij op de goede weg met twee doelpogingen tijdens zijn invalbeurt, maar tegen AS Roma (De Ketelaere viel vijf minuten in, red.) kwamen de problemen weer aan de oppervlakte. Vooral zijn lichaamstaal is zorglijk: CDK is mentaal kwetsbaar, allesbehalve een aanjager en in heel wat wedstrijden laat hij het na de bal op de eisen. Pioli gaf hem in het begin veel vertrouwen, maar de jongste tijd is hij invaller geworden. Zijn laatste wedstrijd als basisspeler in de Serie A was op 1 oktober 2022 tegen Empoli. Hij staat nog maar aan het begin van zijn carrière bij AC Milan, maar de club had ongetwijfeld al meer verwacht van hem.”

© ISOPIX

Ook Divock Origi is nog geen succes, maar bij hem roept La Gazzetta verzachtende omstandigheden in: hij kwam als transfervrije speler (al heeft hij een loon van 4 miljoen euro), sukkelde met blessures, werd sowieso gehaald als tweede keus achter Olivier Giroud en kreeg weinig speelminuten. “Op training laat hij zien een sterke speler te zijn, maar bij geen enkele aanwinst is de kloof tussen zijn potentieel en zijn prestaties zo groot. Hij kwam tien keer in actie in de Serie A, heeft vaak teleurgesteld en slechts één keer gescoord, maar trainer Pioli moet hem zo snel mogelijk meer minuten geven zodat hij kan groeien.”