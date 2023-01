Premier De Croo na dood van meisje (11) door drugsgeweld in Merksem: “Laatste wat we nu moeten doen is met vinger wijzen”

“De federale regering maakt op dit moment al een topprioriteit van de strijd tegen de georganiseerde misdaad en het laatste wat we nu moeten doen is met de vinger wijzen op het moment dat een jong meisje is overleden.” Zo reageerde premier Alexander De Croo (Open Vld) dinsdagochtend op Radio 1 op de kritiek dat er te weinig middelen gaan naar de strijd tegen de drugsmaffia.

Na het schietincident op de Nieuwdreef in Merksem waarbij een 11-jarige meisje om het leven kwam bij een vermoedelijke afrekening in het drugsmilieu, klinkt uit enkele hoeken de kritiek dat de overheid de strijd met de drugsmaffia aan het verliezen is. Een kritiek, van onder meer N-VA-voorzitter Bart De Wever, die premier De Croo weerlegt.

“Het laatste wat we nu moeten doen, is me de vinger beginnen wijzen op een moment dat een jong meisje is overleden dat niets met deze oorlog had te maken”, aldus de premier op Radio 1. “Een ongelofelijk dramatisch voorval.”

“De federale regering maakt van de strijd tegen de georganiseerde misdaad al langer een absolute topprioriteit. We zullen er ook ál-les aan doen om de daders van deze aanslag te vinden en te berechten”, belooft de premier.

LEES OOK. Othman E.B., oom van slachtoffertje en drugscrimineel volgens gerecht, vanuit Dubai: “Reactie komt, maar niet zoals burgemeester denkt”

De roep weerklinkt ook om na dit incident de Nationale Veiligheidsraad bijeen te roepen, maar De Croo gaat daar niet in mee. “We maken hiervan al dé topprioriteit binnen onze nationale veiligheidsstrategie. Dat hebben we vorig jaar bepaald. Dat we het versleutelde netwerk Sky ECC hebben blootgelegd is daarvan het bewijs. Vandaag zitten al honderden mensen in onze gevangenissen als gevolg van de blootgelegde informatie in dat dossier. Maar als je die mensen zo op de huid zit, zal dat in eerste instantie leiden tot een toename van het geweld”, meent de premier.

“Dit is een bijzondere en verregaande strijd waar we als samenleving mee geconfronteerd worden. We blijven alle middelen inzetten om er tegen te vechten.”