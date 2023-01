Vicepremier Petra De Sutter pleit voor afschaffing btw op groenten en fruit

“Door de oorlog in Oekraïne en de hoge kosten van energie, transport en lonen, stijgt ook de prijs van onze winkelkar”, zegt De Sutter naar aanleiding van een bezoek aan een sociale kruidenier in het Oost-Vlaamse Ninove. Groen berekende dat de prijs van verse groenten en fruit 20 procent hoger ligt dan vorig jaar. Volgens Europees onderzoek eet 17 procent van de Belgen niet elke dag groenten of fruit.

“Beknibbelen op de kost van eten en eerder kiezen voor goedkope producten is voor velen bittere noodzaak. En laat de goedkoopste etenswaren nu niet per se de gezondste zijn, integendeel”, aldus de minister. De aanpassing van btw-tarieven is een bevoegdheid die strikt genomen bij CD&V-minister Vincent Van Peteghem ligt. Sinds april vorig jaar laat de Europese Unie toe dat lidstaten de btw verlagen op producten die bijvoorbeeld de volksgezondheid beschermen of die goed zijn voor het milieu. Bepaalde categorieën van producten die in basisbehoeften voorzien, zoals levensmiddelen, kunnen zelfs van een zogenaamd ‘nultarief’ genieten.